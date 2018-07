Érika e Damiris se juntam à seleção de basquete

Érika, no Atlanta Dream, e Damiris, no Minnesota Linx, chegaram até os playoffs da WNBA e, por isso, perderam grande parte da preparação brasileira para o Mundial. Agora, porém, estão integradas ao grupo e prometem recuperar o tempo perdido com os treinos que já começaram a fazer antes da estreia no campeonato na Turquia, que será disputado de 27 de setembro a 5 de outubro.

"A minha expectativa é sempre a mais positiva. Estou aqui para ajudar as meninas no que for possível e trazer um pouco da minha experiência para o grupo. Os treinos estão bastante fortes e vejo que é uma equipe cheia de gás e renovada. Sabemos que aqui ainda há muita coisa para crescer, muito trabalho a ser feito, mas as meninas evoluíram bastante", comentou Érika, que está com 32 anos.

Com apenas 21 anos, Damiris faz parte da nova geração do basquete brasileiro, mas já uma das principais jogadoras da jovem seleção montada por Zanon - a média de idade do grupo é de 24,7 anos. "É um grupo novo, mas bem experiente. É um grupo que está com muita vontade. Teremos que ter raça para buscar as vitórias na competição e estou muito confiante, pois temos potencial para isso", disse.

Para Zanon, a chegada das duas estrelas foi uma ótima notícia. "Elas estão em um estágio diferente, mais de ritmo e pouco condicionamento, precisamos equalizar isso. Mas temos mais uns dias para trabalhar e isso está me deixando muito contente para o fortalecimento da força máxima que temos pela frente", afirmou o treinador, lembrando que a seleção embarca em 20 de setembro para a Turquia.