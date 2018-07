Érika é selecionada e vai jogar o All-Star Game da WNBA

O Brasil terá uma representante no All-Star Game da WNBA, a liga norte-americana de basquete feminino. A pivô Érika de Souza foi selecionada para ser reserva da equipe da Conferência Leste na partida festiva, que está marcada para o próximo sábado, em Phoenix.

Érika, que atualmente defende o Atlanta Dream, foi a quarta pivô mais selecionada na Conferência Leste, com 12.859 votos. E ela agradeceu o apoio dos torcedores. "Queria agradecer a todos pelos votos do All-Star Game. Orgulho de ser brasileira", escreveu no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos.

Esta será a terceira participação de Érika no All-Star Game - as outras foram em 2009 e 2013, todas elas desde que chegou ao Atlanta Dream, em 2008. Antes, a brasileira também defendeu o Connecticut Sun e o Los Angeles Sparks na WNBA.

O time da pivô lidera a Conferência Leste, com 15 vitórias em 20 partidas. E Érika tem médias de 15,2 pontos e 9,7 rebotes nesta temporada. Além de Érika, a WNBA conta com outras duas brasileiras: Nádia, também do Atlanta Dream, e Damiris, do Minnesota Lynx.