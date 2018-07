Espanha bate Senegal e vai às quartas do Mundial de Basquete

Favorita a fazer uma final contra os Estados Unidos, a Espanha está nas quartas de final do Mundial Masculino de Basquete. Jogando em Madri, os donos da casa não tiveram dificuldades para vencer a seleção de Senegal por 89 a 56, neste sábado, pelas oitavas de final da competição.

Pau Gasol, destaque do Mundial, voltou a ser o melhor em quadra, com 17 pontos e cinco rebotes para o time espanhol. Diante de um rival frágil, o técnico Juan Orenga aproveitou para poupar titulares. Rudy Fernandez, Juan Navarro Ricky Rubio e Marc Gasol, além do próprio Pau Gasol, não jogaram mais do que 25 minutos cada.

Na próxima fase, a Espanha vai reencontrar a França. Os franceses avançaram às quartas de final depois de uma vitória suada contra a Croácia, por 69 a 64, também neste sábado. Única estrela de um time desfalcado dos seus atletas da NBA, Boris Diaw foi discreto, com apenas três pontos e um acerto em sete tentativas de quadra.