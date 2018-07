Esperia, primeiro campeão paulista de basquete, tenta remontar time adulto

SÃO PAULO - O clube Esperia, um dos mais tradicionais de São Paulo no basquete, tenta montar um time adulto masculino para voltar a disputar o Campeonato Paulista. O técnico Marcel negocia com um patrocinador que demonstrou interesse no projeto. "As conversas serão retomadas na primeira segunda-feira após o Réveillon, no dia 7", declarou o experiente treinador, que comandou a Associação Atlética Guaru, Banco Bandeirantes/Barueri, Pinheiros e Jundiaí, entre outros.

O Esperia é o primeiro campeão paulista, em 1924, e um dos fundadores da Federação Paulista. A primeira sede da entidade, aliás, funcionava nas dependências do clube, à beira da Marginal do Tietê.

O clube tem 14 títulos do Campeonato da Capital Paulista. Apenas o Corinthians, com 17, tem mais taças. O Esperia tem também três títulos estaduais (1937, 38 e 40).