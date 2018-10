ESPN transmitirá finais do Campeonato Paulista de Basquete Masculino

Após confirmar o acordo com a Liga Nacional de Basquete para a exibição da próxima temporada do NBB (Novo Basquete Brasil), a ESPN definiu com a Federação Paulista de Basquete a exibição da fase final do Campeonato Paulista masculino na plataforma digital WatchESPN.

A primeira transmissão será na noite deste sábado entre Bauru e Franca, às 19h, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru. A série pela semifinal está empatada por 1 a 1. O vencedor da série enfrentará o Paulistano, já classificado após superar o Pinheiros, também com transmissão da ESPN.

A primeira partida da série final melhor de três jogos ocorrerá na casa da equipe vencedora do confronto entre Bauru e Franca. A segunda e terceira partida (se necessária), acontecem em São Paulo, no Ginásio Antônio Prado Júnior.

Os recentes acordos confirmam a ESPN como o canal com o maior número de transmissões e investimentos no basquete no mercado brasileiro. Além do NBB e do Paulista Masculino de Basquete, a emissora exibirá mais de 170 partidas da próxima temporada da NBA e também transmite a WNBA, liga americana de basquete feminino, e a NCAA, basquete universitário dos Estados Unidos.