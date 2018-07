Esposa de Curry fala de manipulação na NBA e acusa polícia de racismo

A derrota do Golden State Warriors por 115 a 101 para o Cleveland Cavaliers, no Jogo 6 da final da NBA, ficou marcado pela grande atuação de LeBron James, que anotou 41 pontos pela segunda partida seguida. Por outro lado, a estrela da franquia californiana, Stephen Curry, excedeu o limite de seis faltas na partida e foi expulso após discutir com um árbitro.

Após a sinalização da última infração, justamente sobre "King" James e considerada discutível, a esposa de Steph, Ayesha Curry acusou em uma rede social que a partida estaria sendo manipulada. "Perdi todo o respeito, me desculpem, mas isso está fraudado por dinheiro... Ou por outra coisa que não tenho certeza. Não ficarei calada. Acabei de ver isso ao vivo." Poucos minutos depois, Ayesha apagou a publicação em sua conta no Twitter.

Mais tarde, a mulher de Steph voltou ao Twitter para se desculpar pela mensagem anterior e revelar que seu pai quase foi preso pela polícia local. De acordo com matéria da ESPN norte-americana, o sogro de Curry fora confundido com o comediante David Aminzadeh, procurado por invadir eventos esportivos com credenciais falsas. Oficiais da NBA afirmam que o liberaram logo em seguida, mas Ayesha diz que seu pai foi vítima de racismo.

"Publiquei no calor do momento porque a falta não foi justa. Policiais racistas checaram meu pai, o falaram para retirar as credenciais e tentaram prendê-lo. Tem sido uma noite longa para mim", escreveu Ayesha. "Tudo bem que perdemos, só não aceito pessoas abordando minha família por razão nenhuma. Algo que não entendo e não defendo."

tweeted in the heat of the moment because the call was uncalled for. — Ayesha Curry (@ayeshacurry) 17 de junho de 2016

Police racial profiled my father and told him to remove credentials and tried to arrest him. It's been a long night for me. I apologize: — Ayesha Curry (@ayeshacurry) 17 de junho de 2016

I'm okay that we lost... I just can't take people coming at my family for absolutely no reason. Something I don't understand or stand for. — Ayesha Curry (@ayeshacurry) 17 de junho de 2016

Na sequência da coletiva de imprensa, Stephen Curry foi informado por uma pessoa da NBA sobre a situação com seu sogro. Segundo o armador de Golden State, "tentaram prendê-lo antes de checar suas credenciais. Essa foi uma noite emotiva e dura de qualquer maneira. Passamos por uma situação traumatizante aqui".

Na última terça-feira (14), Ayesha Curry já havia criticado os árbitros da final da NBA. Durante o Jogo 5, disputado em Oakland e vencido por 112 a 97 pelos Cavaliers, ela publicou: "Os juízes podem ser multados?"