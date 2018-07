Estados Unidos e Lituânia vão à semifinal do Mundial de Basquete

Estados Unidos e Lituânia vão fazer uma das semifinais do Campeonato Mundial Masculino de Basquete. As duas seleções confirmaram o favoritismo nesta terça-feira, respectivamente contra Eslovênia e Turquia, e farão agora um confronto direto na quinta, em Barcelona, para ver quem estará na decisão.

Os outros dois semifinalistas do Mundial serão definidos nesta quarta-feira, quando acontecem dois jogos em Madri. A anfitriã Espanha encara a França, enquanto o Brasil joga contra a Sérvia - curiosamente, essas quatro seleções estavam no mesmo grupo na primeira fase da competição.

Nesta terça-feira, quando os dois jogos aconteceram em Barcelona, os Estados Unidos ganharam com certa tranquilidade da Eslovênia, por 119 a 76, enquanto a Lituânia sofreu um pouco mais para derrotar a Turquia, por 73 a 61. Norte-americanos e lituanos tinham sido líderes de seus grupos na primeira fase.

Ainda invictos no Mundial, assim como a anfitriã Espanha, os Estados Unidos só conseguiram deslanchar no placar nos dois últimos quartos diante da Eslovênia, quando abriram confortável vantagem. Para isso, contaram com 20 pontos de Klay Thompson, além de 14 pontos e 10 rebotes de Kenneth Faried.

Um pouco antes, a Lituânia também confirmou o favoritismo diante da sempre perigosa Turquia. Foram 12 pontos e 13 rebotes de Valanciunas e mais 19 pontos de Seibutis para chegar à vitória. Agora, porém, os lituanos terão pela frente os Estados Unidos, na semifinal de quinta-feira em Barcelona.