Estilo e egos de super estrelas: os prós e contras de ser técnico da NBA

Sopan Deb / The New York Times, O Estado de S.Paulo

Justin Anderson estava prestes a começar sua apresentação diante de um quadro branco numa academia de basquete quase vazia quando John Lucas III o interrompeu. “Posso fazer uma sugestão?”, disse Lucas, que durante o ano passado foi assistente técnico do Los Angeles Lakers. “Você vai respeitar um treinador com boné virado para trás?”

“Acho que sim. É quem eu sou, certo?”, Anderson respondeu, arrancando um murmúrio de risadas das oito pessoas reunidas em cadeiras dobráveis. Anderson, que usava um boné de beisebol azul escuro, disse que não estava tentando ser engraçado. “Você já viu seu treinador de boné no treino?”, Lucas perguntou. “Não... você está certo”, disse Anderson, 28 anos, veterano de seis temporadas da NBA. Ele tirou o boné.

Então voltou ao quadro branco e começou sua apresentação: uma simulação sobre o Phoenix Suns. No começo, ele parecia nervoso. “Vamos pegar o Phoenix hoje à noite, pessoal”, começou Anderson, alternando entre mexer as mãos e apontar para o quadro branco, que tinha notas organizadas em seções como “chaves da vitória”. “Não sabemos qual é a condição de Chris Paul. Ele não vem jogando nos últimos jogos. Se ele ficar de fora hoje à noite, eles provavelmente vão entrar com Cam Payne. Ele tem uma média, se não me engano, de 16 nos últimos cinco”.

Nas horas seguintes, Anderson e um grupo de jogadores e ex-jogadores da NBA e da WNBA foram técnicos dos melhores jogadores do ensino médio do país em um workshop anual organizado pelo sindicato dos jogadores da NBA. Durante décadas, este workshop de uma semana serviu a um propósito duplo: destacar as principais perspectivas adolescentes para olheiros e fornecer um programa de treinamento para jogadores que buscam a carreira de técnico.

O técnico do Boston Celtics, Ime Udoka, o técnico do New Orleans Pelicans, Willie Green, e Jerry Stackhouse, que treina o time de basquete masculino da Universidade Vanderbilt, participaram do workshop.

O grupo de treinadores deste ano contou com uma jogadora da WNBA: Marie Ferdinand-Harris, três vezes All-Star. Os jogadores da NBA vão desde aqueles que tiveram carreiras curtas, como Peyton Siva, que atuou em 24 jogos pelo Orlando Magic em 2013-14, até os mais consagrados, como Rodney Hood, que está na NBA desde 2014.

“Só sei que não posso jogar para sempre. Tive uma lesão grave quando rompi o tendão de Aquiles”, disse Hood, 29 anos, referindo-se a uma lesão de 2019. “Fiquei pensando muito no que vou fazer depois do basquete e decidi que quero continuar envolvido com o esporte”.

Para Ferdinand-Harris, 43 anos, o workshop foi um test-drive para ver se ela gostava de ser treinadora. “Nos dias de hoje, a onda é de mais envolvimento das mulheres, e não apenas no lado feminino do basquete, mas também no lado masculino”, disse ela. “Eles estão procurando mulheres qualificadas para assumir as mais diferentes funções”.

O workshop começou na noite anterior à apresentação do quadro branco de Anderson. Lucas, que jogou por seis times da NBA, vem dirigindo o programa para técnicos nos últimos três anos, depois de participar como jogador por oito. Seu pai, John Lucas Jr., ocupou cargos de treinador na NBA desde o início dos anos 1990 e ajuda a recrutar jogadores para o workshop. O Lucas mais novo, de 39 anos, designou a cada participante do treinamento uma equipe para explorar e discutir. Também houve uma videoconferência com David Fizdale, que tem experiência como assistente e treinador na NBA.

Um princípio central do técnico profissional, disse Lucas, é “ser capaz de lidar com egos”. Como lidar com um jogador superstar que exige que você use um desafio. A importância de fazer contato visual ao falar com sua equipe. Quando usar palavrões. Quando não usar.

“Na sua equipe, você tem que ser capaz de lidar com todos os caras que foram os grandes jogadores de seus times anteriores - a vida inteira”, disse ele. “Como você pode fazer com que esses quinze caras comprem a ideia de um sistema e trabalhem em unidade?”

Anderson tomou nota das lições sobre super estrelas. “Já convivi com os superstars mais humildes, como Dirk Nowitzki”, disse ele. “Já convivi com muitos caras que talvez sejam um pouco mais carentes de atenção. Mas acho que a coisa que mais me chamou a atenção foi que, quando você deixa de ser jogador, começa tudo de novo. Você volta para o primeiro degrau e tem que quase construir seu currículo do zero”.

Faz tempo que a NBA é criticada por sua baixa quantidade de treinadores negros, apesar de ter uma imensa maioria de jogadores negros. A contagem flutua, mas atualmente 15 dos 30 treinadores são negros - o maior número de todos os tempos - e Erik Spoelstra, do Miami, é descendente de filipinos. Dois anos atrás, o número de treinadores não brancos era de apenas sete. O workshop de treinamento pode ajudar os jogadores negros, em particular, a serem notados por seu trabalho, mas não é garantia.

Muitas vezes, ex-jogadores são contratados como treinadores de desenvolvimento de jogadores - na melhor das hipóteses - e não conseguem dar uma contribuição significativa sobre táticas.

“Comecei como treinador de desenvolvimento de jogadores”, disse Lucas. “E era colocado naquelas funções: ‘Vá falar com essa pessoa. Vá falar com aquela pessoa. O que está acontecendo? Por que ele está agindo assim? Oh, você ainda consegue jogar? Vá para a quadra. Agora precisamos disso e daquilo e daquilo outro’. Então eles ainda nos veem como jogador, mas cabe a nós sair dessa situação”.

Lucas conversou com o grupo do workshop sobre ascender na hierarquia de treinadores. “Você aceitaria um emprego de US$ 25.000?” disse Lucas. “Porque é isso que os caras do vídeo conseguem”.

“Então, por que eles vêm nos procurar?”, disse Jawad Williams, que jogou no exterior e em 90 jogos da NBA com o Cleveland de 2008 a 2011. “Porque é o jeito deles de dizer, ‘Você quer de verdade?’”, disse Lucas. “Você vê o que estou dizendo? Tipo, você não vai mais ganhar 500 mil por ano”.

“Recebi vários telefonemas assim”, disse Williams, 39 anos.

Williams disse que foi olheiro de várias equipes da NBA. “Mas eles ainda vêm com ofertas tipo: ‘Temos essa vaga de estagiário em vídeo’”, disse ele. “É um jeito de dar um trote em você”, disse Lucas, com vários jogadores fazendo sim com a cabeça. “Você tem que começar tudo de novo”.

Lucas disse que os jogadores devem considerar o dinheiro e a cultura da equipe ao decidir se aceitam um emprego. Em seguida, alguns jogadores ofereceram sua visão. Siva, que jogou com Rick Pitino na Universidade de Louisville, disse que Pitino seria o último treinador para quem ele ligaria para pedir emprego. “Conheço o sistema dele. Posso dizer tudo o que ele vai falar”, disse Siva. “Mas, como cultura, eu me conheço como pessoa. Não iria encarar a situação agora como empregado dele. Eu sei o trabalho que ele espera”.

Lucas também falou sobre a importância de ser honesto com os jogadores. Ele perguntou a Hood se um armador com quem ele havia jogado tinha ego inflado. Hood disse que o armador era um bom companheiro de equipe. “Eu sei que ele é seu amigo”, disse Lucas. “Mas você é treinador agora. Você não quer jogar ninguém na fogueira. Viu como eu peguei você?”

Hood reconheceu que esse companheiro de equipe às vezes fazia “coisas idiotas”.

No final do workshop, Lucas conduz entrevistas simuladas, fazendo papel de treinador principal contratando assistentes. A transição de jogador para técnico pode ser desafiadora de várias maneiras, mas Lucas deu um conselho simples. “Seja você”, disse Lucas. “A pior coisa que vejo nos treinadores é que eles tentam imitar outra pessoa”. E acrescentou: “Onde está sua voz?”

Só não use boné de beisebol. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU