Estrangeiros ganham Jogo dos Calouros da NBA e Wiggins é MVP

O Fim de Semana das Estrelas da NBA teve início na última sexta-feira, em Nova York, e, como de costume, o evento mais importante da noite foi o Jogo de Calouros, que reúne os jogadores que estão em seu primeiro ou segundo ano na liga. Em busca de dar mais emoção à partida, os dirigentes inovaram desta vez e promoveram um duelo entre atletas estrangeiros e norte-americanos. No fim, o time Mundo surpreendeu os Estados Unidos e venceu por 121 a 112.

O grande destaque do jogo ficou por conta do ala/armador canadense Andrew Wiggins. A escolha número 1 do último Draft pelo Cleveland Cavaliers - posteriormente trocado para o Minnesota Timberwolves na negociação de Kevin Love - fez o que se esperava dele, distribuiu enterradas e terminou com 22 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Os números foram suficientes para que ele fosse eleito o MVP (jogador mais valioso) do duelo.

O prêmio na sexta-feira comprova o crescimento de Wiggins, um dos calouros mais esperados da NBA nos últimos tempos. Depois de um início tímido, ele tem ganhado destaque mesmo atuando pelo fraco Minnesota Timberwolves, time de segunda pior campanha em toda NBA.

E se a liga alterou as regras do confronto buscando mais equilíbrio, atingiu o objetivo. O que se viu na noite de sexta foram duas equipes que não deixaram de lado o jogo plástico e as enterradas, tão característicos do Fim de Semana das Estrelas, mas que buscaram o triunfo a todo momento. Tanto é que a apenas 1min30s para o fim a vantagem do time Mundo era apenas de três pontos. Mas aí, Wiggins e Rudy Gobert definiram.

O francês Gobert, aliás, foi outro dos destaques da partida, terminando com 18 pontos e 12 rebotes. Ainda pelo time Mundo, o grego Giannis Antetokounmpo marcou 12 pontos e 10 rebotes, enquanto o montenegrino Nikola Mirotic e o croata Bojan Bogdanovic terminaram com 16 pontos cada. Pelo lado dos Estados Unidos, destaque para Victor Oladipo e Zach LaVine, autores de 22 pontos cada.

O Fim de Semana das Estrelas da NBA terá continuidade neste sábado com quatro eventos: o desafio de arremessos, o concurso de habilidade, o desafio de arremessos de três pontos e o concurso de enterradas. No domingo acontece o All-Star Game, que colocará frente a frente as estrelas da Conferências Leste com as do Oeste.