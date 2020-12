Estrela do basquete universitário nos EUA desmaia em quadra e é levado para o hospital

Keyontae Johnson, jovem de 19 anos que vinha se destacando na temporada do basquete universitário dos Estados Unidos, teve um colapso em quadra pouco após o início da partida entre a sua equipe, o Florida Gators, e o Florida State Seminoles, pela NCAA. O atleta da Universidade da Flórida está em condições críticas, mas estáveis, sendo tratado no hospital no Tallahassee Memorial.

Ainda não são conhecidas as causas do colapso de Keyontae. Ele desmaiou após uma enterrada, na qual completou uma ponte aérea com passe do colega Tyree Appleby. Pouco depois da comemoração pela jogada, o jogador perdeu a consciência, causando muito choro e nervosismo dos colegas de equipe. Após ele ser atendido e levado para o hospital, a partida continuou e o Gators perdeu por 83 a 71.

Leia Também Pau Gasol quer voltar para a NBA e sonha em jogar ao lado do irmão nos Lakers

Keyontae tem se destacado na divisão Leste da Southeastern Conference (SEC) da National Collegiate Athletic Association (NCAA), a liga nacional de basquete universitário, com uma média de 19,7 pontos por jogo na temporada. Ele vinha sendo apontado como o jogador do ano da conferência em que jogava e um dos possíveis atletas a participarem do draft da NBA em 2021.

O perfil do Gators no Twitter tem fornecido atualizações sobre a condição do jovem. "Keyontae Johnson segue em condição crítica, mas estável, e vai ficar no hospital Tallahassee Memorial ao longo da noite. O técnico principal Mike White também ficará com Keyontae em Tallahassee no hospital", foi a última disponível. Membros da equipe técnica tem pedido orações pelo atleta.