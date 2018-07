Estrelas da NBA cobram mais empenho dos jogadores jovens

Enquanto as coisas estão indo bem no Chicago Bulls para Felício, o clima entre as estrelas da franquia não é tão simples. Os dois principais jogadores do time, Dwyane Wade e Jimmy Butler, acusaram publicamente alguns atletas, principalmente os mais jovens, de falta de empenho nas partidas.

Já Rajon Rondo, campeão com o Boston Celtics em 2008, saiu em defesa do grupo criticado dos Bulls. “Eles (Wade e Butler) acharam que seria uma coisa boa no momento (cobrar publicamente), mas não acho que foi uma coisa que atrapalhou a gente”, minimiza o jogador.

Nos playoffs, os Bulls terão uma “pedreira” pela frente. Como se classificaram em último lugar, conquistando a oitava vaga apenas, o time vai enfrentar o Boston Celtis, o mais bem colocado da Conferência Leste.

Embora não tenha entrado em confronto com Dwyane Wade por causa da entrega nos treinos, Felício entrou em outra polêmica. Em uma partida contra o Cleveland Cavaliers, o brasileiro impediu o companheiro de pegar um rebote que garantiria um triplo-duplo.

“Não sabia dos números, estava em quadra procurando fazer o meu máximo para ajudar a equipe. Eu subi para defender o meu garrafão, para pegar o rebote. Aquele rebote daria o triple-double a ele, mas eu não sabia, eu estava muito concentrado no meu objetivo. Isso acontece”, conta o brasileiro. “Ele veio depois e falou algumas coisas comigo, em tom de brincadeira. O mais importante é que queríamos vencer a partida, precisávamos de um bom resultado e saímos de lá com a vitória”, conta Felício.