Estrelas do Oeste batem Leste no All-Star Game; Westbrook é o MVP

O Fim de Semana das Estrelas da NBA chegou ao fim na noite de domingo com o esperado All-Star Game. E quem acompanhou a festa no tradicional Madison Square Garden, em Nova York, não se decepcionou. Em meio a um verdadeiro show de enterradas, o time do Oeste derrotou o Leste por 163 a 158. O armador Russell Westbrook anotou 41 pontos e foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da partida.

A festa teve de tudo: jogadas plásticas, arremessos de longe e equilíbrio. Se as duas equipes não estavam muito aplicadas na defesa, como já é costume, ofensivamente ambos os lados exibiram grande aproveitamento. Não à toa, foram 321 pontos combinados, superando os 318 do ano passado, além de 48 bolas de três pontos, superando com folga o recorde de 30 da última temporada.

Com Westbrook e James Harden inspirados, o Oeste saltou na frente no início e chegou a estar vencendo por 20 pontos. No segundo tempo, no entanto, LeBron James comandou a reação e o jogo ficou empatado em 148 a quatro minutos para o fim. Mas aí Harden, Westbrook e Chris Paul garantiram o triunfo com cestas seguidas.

Harden foi um dos destaques da partida, com 29 pontos, oito rebotes e oito assistências, enquanto Chris Paul contribuiu com 12 pontos e 15 assistências. Pelo lado do Leste, LeBron foi o melhor em quadra com 30 pontos, e Kyle Korver (21 pontos)e John Wall (19) também foram bem.

Mas o prêmio de MVP não podia ficar com outro jogador que não Westbrook. O atleta do Oklahoma City Thunder deixou o banco para ser o maior cestinha da noite. Seus 41 pontos ficaram a apenas um do recorde histórico do All-Star Game, que pertence a Wilt Chamberlain, em 1962. Foram 27 pontos para o armador somente no primeiro tempo.

"É incrível, uma bênção poder estar aqui na cidade de Nova York. Eu estou definitivamente empolgado para ir para casa e levar este troféu comigo", disse Westbrook ao receber o prêmio de melhor jogador da partida.

A NBA, agora, para por três dias, até quinta-feira, quando a temporada regular volta a ser disputada. Serão disputados dois jogos, ambos entre equipes que brigam pelos playoffs da Conferência Oeste: Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs.