'Eu deixei tudo que tinha na quadra', diz Jimmy Butler após jogar 47 minutos no jogo 5

O Los Angeles Lakers ficou muito perto de ser campeão da NBA nesta sexta-feira. Mas, liderado por Jimmy Butler, o Miami Heat heroicamente conseguiu vencer o jogo 5 por 111 a 108, reduzindo assim a desvantagem na série para 3 a 2. Em uma grande demonstração de dedicação física e mental, o ala-armador atuou em 47 dos 48 minutos de duelo.

Foi das mãos de Butler que saiu o par de lances livres que colocou o Heat à frente por um ponto no placar, restando apenas 16,8 segundos para o fim. No lance seguinte, LeBron James achou Danny Green livre na linha dos 3 pontos para virar o jogo, mas ele acabou desperdiçando a chance. Tyler Herro anotou também dois lances livres que praticamente liquidaram o jogo restando 1,6 segundos para o apito final.

A entrega física de Butler foi ainda mais impressionante pois conseguiu ofuscar a excelente exibição de LeBron James, responsável por 40 pontos, 13 rebotes e sete assistências em 42 minutos. Butler jogou 47 dos 48 minutos do jogo, anotando 35 pontos, 12 rebotes, 11 assistências e cinco roubos de bola. Nas últimas 10 temporadas, o jogador do Heat participou de 15 partidas com mais de 45 minutos em quadra, a 3ª maior marca da NBA, atrás apenas do próprio LeBron e de Kevin Durant.

Na coletiva de imprensa, Butler apareceu mancando, visivelmente esgotado fisicamente, con dificuldades até para sentar na cadeira. "Eu deixei tudo que tinha na quadra com meus colegas", disse o astro. "E é assim que nós teremos de jogar daqui para frente. Como eu sempre digo: É vencer ou vencer para nós."

"Eu tenho certeza que eles queriam ganhar e pensaram que estavam quase lá, mas nós que vencemos", destacou Butler. Antes de chutar os lances livres que colocar o Heat à frente e mais perto da vitória, ele foi visto debruçado sobre uma grade da quadra, visivelmente exausto, tentando se recompor.

"Sua vontade por ganhar é notável", exaltou o técnico Erik Spoelstra. "Todo jovem jogador que esteja ingressando na liga deve assistir a filmagens de Jimmy Butler. É a definição de jogador nos dois lados da quadra."

O próximo jogo entre Miami Heat e Los Angeles Lakers acontece neste domingo às 20h30 (horário de Brasília). O time da Califórnia lidera a série melhor de 7 jogos por 3 a 2 e tem mais uma vez a vantagem de vencer para ser campeão, enquanto a franquia da Flórida precisa do triunfo para se manter viva na disputa.