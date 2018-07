EUA bate o Brasil em amistoso de basquete masculino

A seleção brasileira de basquete masculino mostrou neste sábado que tem condições de fazer uma boa campanha no Mundial da Espanha, que começará no próximo dia 30. Em um amistoso na cidade de Chicago, o time comandado pelo técnico argentino Rubén Magnano fez um jogo duro contra a forte equipe dos Estados Unidos e perdeu por 95 a 78 (45 a 37 no primeiro tempo), mas com a vantagem no placar aumentada apenas nos minutos finais.

Quando os titulares estiveram em quadra - quinteto formado por Marcelinho Huertas, Leandrinho, Marquinhos, Tiago Splitter e Nenê -, o Brasil jogou praticamente de igual para igual com os norte-americanos. Neste sábado, no entanto, o armador do Barcelona não teve uma grande atuação. Aliado a isso, a inconstância da equipe na hora em que entrava os reservas culminou na derrota.

Depois de um péssimo final de primeiro quarto - 29 a 15 para os Estados Unidos -, o Brasil reagiu nos períodos seguintes. Encostou no placar e se manteve na briga até o quarto final. Chegou até a ficar apenas dois pontos atrás no terceiro período. Então, os norte-americanos resolveram decidir a partida e atropelaram os brasileiros.

A seleção ainda faz mais quatro partidas antes da estreia no Mundial contra a França. Primeiro, disputa um torneio amistoso contra a Lituânia, Eslovênia (donos da casa) e Irã, entre os 21 e 23. No dia 24, encara o México, em Granada, no seu último amistoso.

"É um treino de alto nível jogar contra caras de envergadura e talentos enormes. O time está bem e sabemos da dificuldade que era jogar contra os Estados Unidos. Não é por causa de um jogo contra eles que vamos perder nossa moral", disse o pivô Tiago Splitter, que atua no San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, e cestinha brasileiro com 16 pontos. Anthony Davis foi o maior pontuador do jogo, com 20.