EUA batem Argentina e faturam o título da Copa América de Basquete

A seleção masculina de basquete dos Estados Unidos conquistou, na noite de domingo, o título da Copa América. Na decisão, disputada em Córdoba, a equipe superou uma desvantagem que chegou a ser de 20 pontos para derrotar a anfitriã Argentina por 81 a 76.

Tendo como base os jogadores da G League, a liga de desenvolvimento da NBA, a equipe norte-americana venceu todos os jogos que disputou na Copa América, competição que disputou pela primeira vez desde 2007, sendo dirigida por Jeff Van Gundy.

Na partida decisiva, a Argentina dominou o primeiro tempo. A equipe fechou o quarto inicial vencendo por 22 a 15 e foi ao intervalo em vantagem de 42 a 27. Os norte-americanos, porém, reagiram no segundo tempo, conseguindo a virada e o título da Copa América.

Jameel Warney terminou a decisão com 21 pontos e sete rebotes e acabou sendo eleito o MVP da Copa América. O argentino Nicolás Brussino foi o cestinha da final com 26 pontos, além de ter distribuído seis assistências. Recentemente, ele assinou com o Atlanta Hawks após ser dispensado pelo Dallas Mavericks na NBA.

Na disputa pelo terceiro lugar da Copa América, o México derrotou a seleção das Ilhas Virgens por 79 a 65. Já o Brasil fechou a competição em décimo lugar, com apenas uma vitória no seu grupo, o A, ficando fora da zona de classificação para a próxima edição dos Jogos Pan-Americanos.