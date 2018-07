EUA chamam astros da NBA para Olimpíada de Londres

NOVA YORK - A US Basketball, entidade que coordena a seleção norte-americana de basquete, divulgou nesta segunda-feira os 20 nomes pré-convocados para a disputa da Olimpíada de Londres, em julho. A lista conta com alguns dos principais jogadores da NBA e dela sairão os 12 atletas que representarão os Estados Unidos nos Jogos.

A ideia do técnico Mike Krzyzewski é mesclar as bases dos títulos da Olimpíada de Pequim e do Mundial da Turquia. Oito jogadores estiveram na China, em 2008, enquanto que outros dez garantiram o ouro no Mundial, dois anos mais tarde. Para completar a lista, o treinador apostou em Blake Griffin, do Los Angeles Clippers, e LaMarcus Aldridge, do Portland Trail Blazers, que foram convocados pela primeira vez.

"Sinto que temos uma incrível mistura de talentos das equipes da Olimpíada de 2008 e do Campeonato Mundial de 2010, que ganharam o ouro. Reduzir para o número limite de 12 jogadores será uma tarefa ainda mais difícil, mas vamos avaliar como estes jogadores se sairão na temporada 2011/2012 da NBA", disse Jerry Colangelo, diretor da seleção norte-americana.

A lista de Krzyzewski conta com os principais nomes do basquete mundial como Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder; Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers; LeBron James, do Miami Heat; Carmelo Anthony, do New York Knicks; Dwight Howard, do Orlando Magic; entre outros. Os 12 nomes que vão para Londres serão divulgados no dia 18 de junho.

Em relação à comissão técnica da seleção, nenhuma surpresa. Mike Krzyzewski permanece como treinador e seguirá tendo outros três técnicos como seus assistentes: Jim Boeheim, da Universidade de Syracuse, Nate McMillan, do Portland Trail Blazers, e Mike D´Antoni, do New York Knicks.

Confira a lista de pré-convocados da seleção norte-americana:

Deron Williams (New Jersey Nets)

Chris Paul (Los Angeles Clippers)

Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

Derrick Rose (Chicago Bulls)

Chauncey Billups (Los Angeles Clippers)

Dwyane Wade (Miami Heat)

Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)

LeBron James (Miami Heat)

Rudy Gay (Memphis Grizzlies)

Eric Gordon (New Orleans Hornets)

Carmelo Anthony (New York Knicks)

Kevin Durant (Oklahoma City Thunder)

Andre Iguodala (Philadelphia 76ers)

Kevin Love (Minnesota Timberwolves)

Lamar Odom (Dallas Mavericks)

Chris Bosh (Miami Heat)

Blake Griffin (Los Angeles Clippers)

LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers)

Tyson Chandler (New York Knicks)

Dwight Howard (Orlando Magic)