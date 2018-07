EUA derrotam México e avançam no Mundial de Basquete

Ainda sem enfrentar maiores dificuldades na Espanha, a seleção dos Estados Unidos superou o México por 86 a 63 neste sábado e avançou às quartas de final do Mundial de Basquete, em Barcelona. O próximo adversário dos norte-americanos sairá do duelo entre República Dominicana e Eslovênia. A partida das quartas será disputada na terça-feira.

Mesmo sem contar com alguns dos seus principais jogadores, a equipe americana vem encontrando facilidade em solo espanhol. Neste sábado, porém, o México impôs mais obstáculos que os adversários anteriores, principalmente por causa da boa marcação no garrafão. Gustavo Ayón, do Atlanta Hawks da NBA, foi o maior destaque.

Mas os Estados Unidos, um dos favoritos ao título, tinham recursos de sobra para superar a marcação e abrir vantagem no placar. E com o ala Stephen Curry superou os mexicanos, com grandes passes e bons arremessos de três pontos. Acabou virando o cestinha da partida, com 20 pontos, além de registrar três rebotes e quatro assistências.

Maior estrela da equipe, Derrick Rose decepcionou mais uma vez. Ficou apenas 15 minutos em quadra e não marcou nenhum ponto. Sem poder contar com a inspiração de Rose, os Estados Unidos tiveram boas atuações de James Harden, com 12 pontos, e o reserva Klay Thompson, com 15.

Pela equipe mexicana, Gustavo Ayón brilhou sozinho. Anotou 25 pontos e contribuiu com oito rebotes. Mas, sem contar com o mesmo desempenho dos companheiros, o mexicano não conseguiu evitar a eliminação da sua seleção em Barcelona.