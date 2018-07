EUA divulgam pré-lista para o Mundial sem LeBron James

Derrick Rose e quatro remanescentes da equipe campeã olímpica de 2012 foram incluídos nesta segunda-feira na lista prévia de convocados da seleção dos Estados Unidos para o Mundial de Basquete, que será realizado na Espanha entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro. O astro LeBron James, que recentemente trocou o Miami Heat pelo Cleveland Cavaliers, não foi incluído.

A relação de 19 jogadores inclui Kevin Durant, Kevin Love, James Harden e Anthony Davis, que fizeram parte do time campeão olímpico em Londres, e também figuras novas, como DeMar DeRozan, do Toronto Raptors, e Chandler Parsons, do Dallas Mavericks.

Os jogadores deverão começar a treinar em Las Vegas ainda neste mês. E a lista final deve contar com 12 jogadores. Assim, o técnico Mike Krzyzewski precisará cortar sete nomes. Sorteada para o Grupo C, a seleção dos Estados Unidos vai encarar República Dominicana, Turquia, Finlândia, Nova Zelândia e Ucrânia na primeira fase do Mundial.

Os outros selecionados são: Stephen Curry e Klay Thompson (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), Blake Griffin (Los Angeles Clippers), Paul George (Indiana Pacers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Gordon Hayward (Utah Jazz), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Bradley Beal (Washington Wizards), Andre Drummond (Detroit Pistons), Kenneth Faried (Denver Nuggets) e Kyle Korver (Atlanta Hawks).

Os Estados Unidos haviam divulgado uma relação com 28 nomes em janeiro, na qual estavam incluídos bicampeões olímpicos como LeBron James, Carmelo Anthony e Chris Paul. Porém, nenhum deles está nesta lista para o Mundial e só devem voltar a defender a equipe nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio. Além disso, essa nova lista também não conta com o jogador mais valioso da final da NBA, Kawhi Leonard, do San Antonio, e bem com o astro do Blazers, LaMarcus Aldridge.

Rose busca um lugar na seleção após uma temporada em que operou o joelho. Além disso, ele teve vários problemas físicas nos últimos anos, mas as suas possibilidades de defender os Estados Unidos aumentaram após Russel Westbrook ser descartado na semana passada por causa de lesões nos joelhos.

Assim, a equipe deverá ser liderada por Durant, o maior cestinha da última temporada da NBA, do Oklahoma City Thunder e que foi o MVP do Mundial de 2010. Curry, Love e Rose também integraram essa equipe, que foi a primeira seleção dos Estados Unidos a ganhar o torneio desde 1994.