EUA e Espanha vencem mais uma na Copa do Mundo Feminina de basquete

Duas das principais favoritas na Copa do Mundo Feminina de basquete, Estados Unidos e Espanha venceram mais uma na competição, neste domingo, no segundo dia de disputas, em Santa Cruz de Tenerife, Espanha.

As norte-americanas venceram a China por 100 a 88. No sábado, já haviam batido Senegal por "apenas" 20 pontos de diferença. O time dos EUA está jogando sem a presença da pivô Brittney Griner, uma das principais jogadoras da equipe. Ela se machucou às vésperas da estreia.

Jogando em casa, a Espanha também venceu pela segunda vez. Após bater as japonesas no sábado, as anfitriãs derrotaram Porto Rico por 78 a 53. Foi a segunda derrota seguida da equipe porto-riquenha, que entrou na Copa do Mundo após eliminar o Brasil nas Eliminatórias.

Também se destacaram neste domingo as seleções africanas. Desta vez, Senegal levou a melhor, ao superar a Letônia por apenas um ponto: 70 a 69. Derrotada pela Austrália no sábado, a Nigéria também se recuperou ao superar a Turquia por 74 a 68.

Ainda neste domingo, a Argentina voltou a perder no Mundial. Sofreu uma dura derrota para a Austrália pelo placar de 84 a 43. As canadenses venceram a Coreia do Sul por 82 a 63, enquanto as japonesas venceram as belgas por 77 a 75. Já a França derrotou a Grécia por 75 a 71.