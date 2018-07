Com astros, EUA fazem pré-convocação para Olimpíada do Rio

Os Estados Unidos devem mandar uma equipe fortíssima para os Jogos Olímpicos do Rio no basquete masculino. Uma pré-lista foi divulgada na quinta-feira à noite, com 34 jogadores que vão participar de um mini-camping de treinamento em Las Vegas, entre terça e quinta-feira da próxima semana.

O grupo conta com oito dos 12 campeões olímpicos em Londres, além de 11 dos jogadores que estiveram no Mundial do ano passado, quando os EUA não contaram com força máxima. Com relação ao grupo que foi à última Olimpíada, a principal ausência é Kobe Bryant, já em fim de carreira.

Só na armação o "Coach K" (Mike Krzyzewski, da Universidade de Duke) cai contar com Stephen Curry, Kyrie Irving, Chris Paul e Russell Westbrook, além de Mike Conley, Michael Carter-Williams e John Wall.

O grupo ainda conta com James Harden, LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Love, Kevin Durant, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Anthony Davis, DeAndre Jordan e Dwight Howard, entre as estrelas da NBA.

Os convocados:

LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs); Carmelo Anthony (New York Knicks); Bradley Beal (Washington Wizards); DeMarcus Cousins (Sacramento Kings); Stephen Curry (Golden State Warriors); Anthony Davis (New Orleans Pelicans); DeMar DeRozan (Toronto Raptors); Andre Drummond (Detroit Pistons);

Kevin Durant (Oklahoma City Thunder); Kenneth Faried (Denver Nuggets); Rudy Gay (Sacramento Kings); Paul George (Indiana Pacers); Blake Griffin (Los Angeles Clippers); James Harden (Houston Rockets); Gordon Hayward (Utah Jazz); Dwight Howard (Houston Rockets); Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers);

LeBron James (Cleveland Cavaliers); Kawhi Leonard (San Antonio Spurs); Kevin Love (Cleveland Cavaliers); Chandler Parsons (Dallas Mavericks); Chris Paul (Los Angeles Clippers); Mason Plumlee (Portland Trail Blazers); Klay Thompson (Golden State Warriors); John Wall (Washington Wizards); e Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder).