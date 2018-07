EUA massacram a Finlândia no Mundial de Basquete na Espanha

A seleção dos Estados Unidos mostrou neste sábado que a ausência de alguns dos principais astros da NBA, como LeBron James, Kevin Durant e Kobe Bryant, não diminuiu o seu poderio. Em sua estreia no Mundial de Basquete, a equipe massacrou a Finlândia por 114 a 55, em duelo válido pelo Grupo C, sediado em Bilbao.

O que mais impressionou foi o desempenho da seleção norte-americana no primeiro tempo, fechado com o placar de 60 a 18. A expressiva vantagem foi provocada especialmente pelo desempenho no segundo quarto, vencido por 29 a 2.

Nos dois últimos quartos da partida, os norte-americanos diminuíram o ritmo, mas mesmo assim ampliaram a vantagem e venceram o jogo por uma diferença de 59 pontos. Klay Thompson marcou 18 pontos pelos Estados Unidos, um a mais do que Anthony Davis.

Os Estados Unidos voltam à quadra às 16h30 (horário de Brasília) deste domingo para enfrentar a Turquia, que neste sábado derrotou a Nova Zelândia por 76 a 73. No outro jogo da chave, a Ucrânia bateu a República Dominicana por 72 a 62.

GRUPO DO BRASIL - Pelo Grupo A, o mesmo do Brasil, a seleção espanhola, anfitriã do Mundial de Basquete, não teve problemas para derrotar o Irã, próximo adversário dos brasileiros, por 90 a 60. Pau Gasol foi cestinha da partida com 33 pontos. No outro jogo da chave, a Sérvia venceu o Egito por 84 a 65.

OUTROS JOGOS - Algoz do Brasil na Olimpíada de 2012 e no Mundial de Basquete de 2010, a Argentina estreou na competição com vitória por 98 a 75 sobre Porto Rico, pelo Grupo B. Luis Scola foi o principal destaque da partida, com 20 pontos e nove rebotes.

Em duelo definido apenas na prorrogação, a Croácia derrotou a seleção das Filipinas por 81 a 78, também pelo Grupo B. Já a Grécia venceu Senegal por 87 a 64 pela mesma chave. No Grupo D, a Lituânia bateu o México por 87 a 74, Angola superou a Coreia do Sul por 80 a 69 e a Eslovênia derrotou a Austrália por 90 a 80.