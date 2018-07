EUA sofrem, mas vencem segunda no Mundial de Basquete

Os Estados Unidos tiveram muito trabalho neste domingo, mas alcançaram a segunda vitória no Mundial de Basquete ao passarem pela Turquia por 98 a 77. O placar elástico não mostra bem o que foi o jogo, já que os turcos dificultaram bastante a vida dos norte-americanos e chegaram a ir para o intervalo vencendo por cinco pontos.

Com o resultado, os Estados Unidos se igualaram à Grécia na ponta do Grupo C, com duas vitórias em duas partidas. O time norte-americano agora descansa na segunda-feira e volta à quadra na terça para pegar a Nova Zelândia. Já a Turquia é quarta colocada da chave, com uma vitória, e pegará também na terça a Ucrânia.

O time turco chegou a sonhar com uma vitória neste domingo, principalmente depois dos dois primeiros quartos. Omer Asik dominava o garrafão e impedia que os Estados Unidos abrissem vantagem. Com bons arremessos de fora, a Turquia passou à frente no segundo período e foi para o vestiário vencendo por 40 a 35.

Mas daí em diante só deu Estados Unidos. A equipe se acertou em quadra e disparou na frente, vencendo os períodos finais por 63 a 37. A marcação turca já não tinha a mesma precisão e os norte-americanos aproveitaram para pontuar em infiltrações, que também abriam espaço para bolas de três pontos.

No garrafão, Kenneth Faried virou o destaque do jogo e marcou 22 pontos, além de ter conseguido oito rebotes. Anthony Davis contribuiu com 19, enquanto James Harden anotou 14 e Kyrie Irving, 13. Pelo lado turco, o cestinha foi Akyol, com apenas 12 pontos.

ESPANHA VENCE

Se os Estados Unidos suaram para bater a Turquia, a Espanha passeou em quadra diante do frágil Egito e venceu por 91 a 54. Foi também o segundo triunfo dos donos da casa, que serão os adversários do Brasil nesta segunda-feira, às 17 horas (de Brasília). Antes, os egípcios pegam a França.

Serge Ibaka terminou como grande destaque da partida, com 18 pontos e oito rebotes. Rudy Fernandez contribuiu com 14, enquanto Pau Gasol marcou 12. Pelo Egito, destaque para os 16 pontos de Elgammal.

ARGENTINA CAI

Ainda neste domingo, a Argentina foi surpreendida e perdeu para a Croácia por 90 a 85, sofrendo sua primeira derrota no Grupo B. Luis Scola bem que tentou e terminou com 30 pontos e nove rebotes, mas não foi o suficiente para parar o jogo coletivo dos croatas, que tiveram Krunoslav Simon como destaque, com 18 pontos.

Os outros resultados do dia foram: República Dominicana 76 x 63 Nova Zelândia, Coreia do Sul 55 x 89 Austrália, Sérvia 73 x 74 França, Finlândia 81 x 76 Ucrânia, Eslovênia 89 x 68 México, Senegal 82 x 75 Porto Rico, Lituânia 75 x 62 Angola e Filipinas 70 x 82 Grécia.