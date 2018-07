Euroliga diz que Fiba ameaça clubes e jogadores e abre guerra no basquete A Euroliga, entidade que organiza torneio homônimo que é o equivalente da Liga dos Campeões da Europa no basquete, anunciou nesta segunda-feira que entrou com uma denúncia contra a Federação Internacional de Basquete (Fiba) na Comissão Europeia por supostas ameaças contra clubes, jogadores e árbitros.