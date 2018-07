Para justificar a decisão, Olafur Raffnson, presidente da Fiba Europa, disse que o basquete está em crescimento no continente e com elevação do nível do jogo das seleções europeias.

O Campeonato Europeu de Basquete de 2011 será realizado na Lituânia. Bósnia-Herzegovina, Croácia, República Checa, Alemanha, Itália e Eslovênia manifestaram o interesse em sediar o torneio de 2013, que tem a Espanha como atual campeã.