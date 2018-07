Ex-armador Byron Scott é o novo técnico do Los Angeles Lakers

Armador do Los Angeles Lakers durante uma das fases mais vitoriosas da equipe, Byron Scott está de volta à Califórnia, desta vez como treinador. Ele chegou a um acordo com a franquia e assinou contrato por quatro temporadas, encerrando o mistério sobre quem comandaria o time, iniciado depois da dispensa de Mike D''Antoni ao fim da última temporada.

Byron Scott receberá US$ 17 milhões (cerca de R$ 38 milhões) nos próximos quatro anos e terá a incumbência de ajudar na reformulação do Los Angeles Lakers. Sem Kobe Bryant, lesionado, durante boa parte do campeonato, a equipe foi apenas a penúltima colocada da Conferência Oeste na última temporada, com 27 vitórias em 82 jogos. Para piorar, não conseguiu acertar com grandes estrelas e ainda perdeu Pau Gasol recentemente.

Como treinador, Byron Scott passou por New Jersey Nets, New Orleans Hornets e Cleveland Cavaliers, mas foi como jogador que ele fez seu nome no basquete. Com a camisa do Los Angeles Lakers, atuou de 1983 a 1993 e, ao lado de Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, conquistou três títulos da NBA. Depois de passagens por Indiana Pacers e Vancouver Grizzlies, voltou ao Lakers em 1996 e chegou a jogar ao lado de Kobe Bryant, calouro naquele ano.