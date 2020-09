Ex-armador Steve Nash é anunciado como o novo técnico do Brooklyn Nets

Steve Nash foi anunciado, nesta quinta-feira, como o novo técnico do Brooklyn Nets. Aos 46 anos, membro do Hall da Fama do Basquete desde 2018, o canadense, que atuou como armador, teve carreira de sucesso na NBA como jogador do Phoenix Suns (1996-1998 e 2004-2012), Dallas Mavericks (1998-2004 e Los Angeles Lakers (2012-2015). Este vai ser seu primeiro trabalho no comando de uma equipe.

"Estou honrado de ter a oportunidade de entrar numa organização de primeira classe e gostaria de agradecer por confiarem na minha habilidade de liderar um time. Ser treinador é algo que eu queria fazer quando fosse o momento certo, e estou honrado por poder fazer esse trabalho com um grupo incrível de jogadores e estafe que temos no Brooklyn. Estou empolgado com as perspectivas do time em quadra e estou para me mudar para o Brooklyn com minha família e me tornar um membro dessa comunidade", disse Steve Nash, o 23.º técnico principal da franquia.

Leia Também Rockets eliminam Thunder e enfrentam os Lakers na semifinal da Conferência Oeste

Sean Marks, gerente-geral dos Nets, explicou o porquê da escolha por Nash. "Após reuniões com inúmeros candidatos de alto nível e de lugares diferentes, tínhamos uma decisão difícil a tomar. No Steve, vemos um líder, um comunicador e um mentor que será responsável por ganhar o respeito dos atletas. Eu tenho o privilégio de conhecê-lo por anos. É um dos maiores líderes desse jogo. Testemunhei seu basquete ao vivo e sua forma de priorizar o sucesso dos times onde jogou. Seus instintos de jogo, combinados com a inerente habilidade de se comunicar e unir os jogadores em torno de um objetivo vão nos levar aos mais altos níveis da liga."

Oito vezes no Jogo das Estrelas e MVP em 2005 e 2006, Nash foi o líder no número de assistências em cinco temporadas, com um total de 10.335 na carreira. Entre 2012 a 2019, teve sua primeira experiência fora das quadras, ao ser gerente-geral da seleção canadense.

Nash assume os Nets, que foram eliminados nesta temporada pelo Toronto Raptors na primeira fase dos playoffs por 4 a 0. No campeonato regular, o time de Nova York somou 35 vitórias e sofreu 37 derrotas.