Ex-astro da NBA é condenado por dívidas com cassinos

Walker, de 35 anos, participou três vezes do All-Star Game da NBA, quando defendia o Boston Celtics, e ganhou o título da liga profissional de basquete dos Estados Unidos em 2006, pelo Miami Heat. Ele e seu advogado preferiram não comentar a condenação após rápida aparição no tribunal que condenou o ex-atleta, em julgamento na última terça-feira.

O ex-jogador pagou algumas de suas dívidas com os cassinos de Las Vegas desde quando foi preso pela primeira vez, em julho de 2009, em Lake Tahoe, onde foi jogar um torneio de golfe, mas depois declarou falência em 2010.

As acusações contra Walker poderiam ter sido retiradas se ele tivesse pago as dívidas que contraiu em 2008 e 2009 nos cassinos Planet Hollywood, Red Rock Casino Resort e Caesars Palace, afirmou o promotor do caso, Samuel Bateman. Condenado, Walker poderá cumprir a sua pena na cadeia caso viole as obrigações do regime de libera condicional imposto a ele.