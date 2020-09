Ex-estrela do basquete, Maya Moore se casa com homem que ajudou a inocentar

Quatro vezes campeã da WNBA e bicampeã olímpica pelo Estados Unidos, Maya Moore revelou nesta quarta-feira, em participação no programa Good Morning América, que casou com Jonathan Irons. É o final feliz para uma história emocionante. A jogadora interrompeu sua carreira para livrá-lo da prisão após uma condenação de 50 anos que se provou injusta.

"Queríamos anunciar que estamos super animados para continuar o trabalho que estamos fazendo juntos, mas como um casal. Nós nos casamos há alguns meses e estamos animados para continuar este novo capítulo da vida juntos", afirmou.

Leia Também Ex-ajudante de pedreiro corre atrás do sonho de jogar basquete em Tatuí

Em 1998, aos 16 anos, Irons foi preso no estado do Missouri, sob a acusação de assalto a mão armada, que deixou um ferido. Dois anos depois, Moore, que na ocasião comandava a Win With Justice, uma organização social sem fins lucrativos, conheceu Irons e passou a defender sua inocência.

Sem sucesso na argumentação de sua defesa, Irons foi condenado a 50 anos de prisão por um júri formado integralmente por pessoas brancas. Esse foi um dos motivos para que Moore acreditasse que o garoto, que se dizia inocente das acusações, tivesse sido vítima de racismo. Várias apelações foram feitas ao longo dos anos, mas todas foram rejeitadas.

Mais de 20 anos se passaram, para que Daniel Green, juiz do Missouri, rejeitasse a condenação de Irons, em março deste ano. Ele argumentou que a investigação do incidente foi "muito fraca e circunstancial, na melhor das hipóteses". Irons foi libertado no dia 1º de julho.

A relação se tornou algo muito maior do que uma amizade. "Nos últimos 13 anos, acabamos desenvolvendo uma amizade e entramos nesta enorme batalha para levá-lo para casa e, com o tempo, ficou bem claro o que o Senhor estava fazendo em nossos corações. E agora estamos aqui, começando um novo capítulo juntos", disse Moore.