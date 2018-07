Ex-Flamengo, Laprovittola é dispensado pelo Spurs após 3 meses na NBA

Durou apenas três meses a primeira experiência do argentino Nico Laprovittola na NBA. O armador, que se destacou com a camisa do Flamengo entre 2013 e 2015, ficou apenas três meses até ser dispensado pelo San Antonio Spurs nesta terça-feira.

Nicolás Laprovittola, de 26 anos, chegou à seleção argentina quando ainda jogava no Lanús. No Flamengo, ganhou a Liga das Américas e o Intercontinental em 2014, além de ter sido bicampeão do NBB. Em julho de 2015, saiu para o Lietuvos Rytas, da Lituânia, seguindo, depois, para o Estudiantes, da Espanha.

Contratado pelo Spurs em 26 de setembro, como agente livre, chegou à NBA comparado com o também argentino Manu Ginóbili, ídolo em San Antonio. Apesar de ter tido oportunidade de jogar mais de 10 minutos em oito partidas, não convenceu o técnico Gregg Popovich. Foi dispensado com média de 3,3 pontos e 1,6 assistências.