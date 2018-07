Ex-MVP, Derrick Rose troca o Chicago Bulls pelo New York Knicks

Três dias depois do fim da temporada 2015/2016, o mercado de transferências da NBA esquentou de vez nesta quarta-feira. O armador Derrick Rose do Chicago Bulls acertou sua transferências para o New York Knicks, em uma troca que envolve seis atletas.

Rose, que foi MVP da temporada 2010/2011, três temporadas depois de ser a primeira escolha do Draft de 2008, deixa Chicago, sua cidade natal, sem nunca ter entregue o que prometia, prejudicado por lesões. Só em 2010/2011 a equipe chegou à final da Conferência Oeste, caindo na segunda rodada em 2013 e em 2015.

O armador era a aposta da franquia de Chicago para voltar a brigar por títulos. Foram sete anos seguidos chegando aos playoffs - série que acabou na última temporada -, mas sem resultados expressivos. Agora, a tendência é o time ser desfeito, abrindo espaço na folha salarial para remontar a equipe em 2017.

Além de Rose, o Bulls enviou a Nova York o pivô reserva Justin Holiday e uma escolha de segunda rodada no Draft do ano que vem. Em troca, vai receber o pivô Robin Lopez e dos armadores José Calderón e Jerian Grant.

Já o Knicks volta a montar um time para ser campeão, unindo dois jogadores dos mais importantes da liga: Rose e Carmelo Anthony. A franquia de Nova York, passou por reconstrução nas últimas duas temporadas, ficando em 13.º e 15.º no Leste, respectivamente, para tentar, a partir de agora, tentar uma taça que não vem desde 1973.