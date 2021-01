Ex-NBA, Delonte West começa a trabalhar na clínica onde fez reabilitação

Delonte West deu mais um passo para mudar sua vida. O ex-jogador da NBA começou a trabalhar no centro de reabilitação em que foi internado no em 2020, para se tratar contra a dependência química. O início do trabalho na clínica se dá um ano após West ser visto em um vídeo pedindo esmola em Washington e sendo algemado, algo que levantou preocupações sobre o seu estado de saúde.

Em setembro, o proprietário do Dallas Mavericks, Mark Cuban, localizou o ex-jogador da sua equipe e se ofereceu para pagar o tratamento em uma clínica de reabilitação na Flórida. É lá onde West vem trabalhando, de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Shams Charania.

Desde então, Cuban tem publicado atualizações sobre West. Em setembro, divulgou uma foto do ex-jogador sorrindo e montando um cavalo. "Senhoras e senhores, apresento a vocês, Delonte West. Um longo, longo, longo caminho a percorrer, mas ele deu os primeiros passos e os compartilhou com todos nós como um agradecimento pelo amor e suporte", escreveu em publicação no Twitter.

No mês seguinte, divulgou uma foto com West fazendo atividades ao ar livre, em um caiaque. "Porque todos nós queremos algo para nos sentir bem hoje, aqui está a atualização sobre Delonte West. Ainda é uma batalha difícil, mas ele está subindo a montanha", escreveu na legenda da foto publicada no Instagram.

Durante sua passagem pela NBA, West jogou por Mavericks, Boston Celtics, Seattle Supersonics, Minnesota Timberwolves e Cleveland Cavaliers, também tendo atuado na China. Ele se aposentou oficialmente do basquete em 2015.