Ex-NBA, pivô Fab Melo acerta com time de Sorocaba e jogará o NBB O Novo Basquete Brasil (NBB) desta temporada deverá contar com mais um jogador com passagem pela NBA, principal liga norte-americana de basquete. A Liga Sorocabana de Basquete, que é apenas a nona colocada e não está entre as favoritas ao título, anunciou neste sábado a contratação do pivô Fab Melo, ex-Boston Celtics.