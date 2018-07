Ex-pivô Lígia Maria morre aos 41 anos vítima de câncer

A Confederação Brasileira de Basquete informou nesta quinta-feira a morte da ex-jogadora da seleção Lígia Maria. A ex-pivô tinha 41 anos, não resistiu a um câncer e teve o óbito declarado na cidade de Ourinhos, onde atuou durante boa parte da carreira e fixou residência.

Lígia Maria integrou a seleção brasileira em 1993, com a geração que viria a ser campeã mundial no ano seguinte. O único título da ex-pivô com a camisa do País, no entanto, foi o Sul-Americano de Cochabamba, na Bolívia. Na ocasião, ela atuou ao lado de nomes renomados, como Alessandra, Cíntia Tuiu, Claudinha, Helen Luz, Janeth, Marta Sobral e Silvinha.

Foi também ao lado de boa parte destas jogadoras que ela conquistou uma Copa América e um Mundial da categoria juvenil. Ao longo da carreira, Lígia Maria defendeu as equipes da Associação Barbarense (SP), Minercal (SP), BCN (SP), Ponte Preta (SP), Goiânia (GO), Bauru (SP), Vila Nova (GO), América (RJ), Catanduva (SP) e Ourinhos (SP).