Ex-Real, Hettsheimeir celebra chegada ao Unicaja

"Tenho muita vontade de começar a trabalhar para ajudar a equipe a conseguir vitórias", afirmou Hettsheimeir. "Tenho vontade para que as coisas saiam bem. Só posso dizer aos torcedores que sou um jogador que gosta de competir e brigar, vou deixar a pele em quadra", prometeu.

Apesar da dificuldades no Real, Hettsheimeir garantiu ter lembranças boas do clube. "Em Madri tive uma lesão e isso fez com que demorasse a me adaptar a uma equipe já formada, mas vivi uma experiência bonita. Apesar de não ser protagonista, jogamos a final da Euroliga, ganhamos o Campeonato Espanhol. Tenho boas lembranças. Agora tenho um novo caminho no Unicaja, um clube grande, com ambição, em que posso jogar e mostrar meu potencial. Quando tive a oferta do Unicaja, nem pensei."

O pivô ganhou destaque no Brasil ao ser um dos principais nomes da seleção no Pré-Olímpico de 2011, quando o País garantiu vaga nos Jogos de Londres, no ano seguinte, e voltou a disputar a Olimpíada depois de 16 anos. Revelado pelo COC/Ribeirão Preto no início dos anos 2000, o jogador de 27 anos foi cedo para a Europa, em 2005, e lá fez seu nome no basquete.