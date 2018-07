Ex-técnico de Michael Jordan no universitário morre aos 83 anos

O técnico de basquete Dean Smith, conhecido por ter treinado o astro Michael Jordan na equipe universitária de North Carolina, morreu na noite de sábado em sua casa, na cidade de Chapel Hill, no estado da carolina do Norte (Estados Unidos), aos 83 anos. Smith sofria com problemas de saúde há alguns anos e desde 2010 tinha problemas de perda de memória, de acordo com seus familiares.

Considerado uma lenda do basquete norte-americano, Dean Smith dirigiu o North Carolina Tar Heels de 1961 a 1997. Conquistou dois títulos de basquete universitário (1982 e 1993) e treinou, além de Michael Jordan, o também astro James Worthy. Ao todo, o treinador do North Carolina alcançou 879 vitórias ao longo de sua carreira, sendo uma delas a que deu a medalha de ouro ao time dos Estados Unidos na Olimpíada de 1976, em Montreal, no Canadá.

Dean Smith também venceu 13 vezes o torneio da Conferência Costa do Atlântico, uma das divisões mais fortes da NCAA. Smith deixa esposa e cinco filhos.