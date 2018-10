Ex-técnico do Brasil, Magnano vai comandar seleção de basquete do Uruguai

Ex-técnico das seleções do Brasil e da Argentina de basquete, Rubén Magnano foi anunciado neste domingo como o novo treinador da equipe masculina do Uruguai. A Federação Uruguaia de Basquete não revelou o tempo de contrato, mas informou que o argentino terá como missão buscar a classificação do time para o Mundial da China, no próximo ano.

A entidade também não revelou quando o treinador assumirá oficialmente a função. Na disputa das Eliminatórias para o Mundial, o time uruguaio volta à quadra somente no dia 29 de novembro para enfrentar a seleção de Porto Rico. Na sequência, no dia 2 de dezembro, o rival será o poderoso time dos Estados Unidos.

Os uruguaios ocupam o quarto lugar do Grupo E, com os mesmos 13 pontos de Porto Rico, que está em terceiro pelos critérios de desempate. As Eliminatórias das Américas contam com dois grupos de seis seleções cada. Entram no Mundial os três primeiros colocados e o melhor quarto lugar - o Brasil é o terceiro do Grupo F.

Aos 63 anos, Magnano vai assumir o comando da equipe uruguaia com a experiência de títulos importantes à frente da seleção da Argentina. Ele tem no currículo a medalha de ouro conquistada nos Jogos de Atenas-2004. Além disso, foi campeão da américa em 2001 e vice-campeão mundial em 2002. Pela seleção brasileira, levou o time à medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto-2015.