Exame confirma lesão e Splitter desfalca Atlanta Hawks no início da NBA

Fora da Olimpíada do Rio de Janeiro por conta de contusão, o pivô Tiago Splitter voltou a sofrer com problemas físicos. O brasileiro perderá as primeiras semanas da nova temporada da NBA, que começa no dia 25 deste mês, por conta de um estiramento de grau 2 na coxa direita, revelou o Atlanta Hawks.

A contusão foi confirmada na noite desta terça-feira, após exame de ressonância magnética. Splitter se machucou durante um treino do Hawks e a previsão é de que fique afastado por ao menos quatro semanas - a equipe não revelou o tempo exato de recuperação do jogador brasileiro.

Splitter vinha treinando bem para recuperar seu espaço no time depois de ficar afastado durante quase toda a segunda metade da temporada passada. Uma cirurgia no quadril, em fevereiro, encerrou de forma precoce suas atuações pelo Hawks no campeonato passado. A operação também acabou com as chances de o brasileiro defender a seleção brasileira nos Jogos do Rio-2016.