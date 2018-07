Exames confirmam que Kobe Bryant sofreu concussão, além de fratura

LOS ANGELES - O astro Kobe Bryant sofreu uma concussão, além de ter fraturado o nariz durante a última edição do Jogo das Estrelas da NBA, disputado no último domingo, em Orlando. O Los Angeles Lakers explicou que o jogador fez uma consulta com um neurologista, que diagnosticou a concussão.

Bryant voltará a ser avaliado pelo médico Vern Williams nesta quarta-feira, antes de definir a sua participação no jogo contra o Minnesota Timberwolves, em casa. Inicialmente, o astro foi examinado por um especialista em ouvido, nariz e garganta. Ele confirmou a fratura do nariz e o encaminhou a Williams.

No último domingo, durante o terceiro quarto do Jogo das Estrelas, Bryant se contundiu após ser atingido no nariz por Dwyane Wade, que o marcava. Mesmo assim, o jogador do Los Angeles Lakers voltou à quadra e terminou a partida com 271 pontos. Assim, ultrapassou Michael Jordan, que fez 262 pontos, e se tornou o maior cestinha da história da partida festiva.

Na terça-feira, Wade pediu desculpas a Bryant por conta do incidente. Os jogadores devem se encontrar do próximo domingo, quando o Lakers receberá o Miami Heat, em partida válida pela temporada regular da NBA.