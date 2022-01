Curry revela que ainda tem camisa autografada por LeBron James da época de faculdade

Apesar de serem rivais dentro de quadra na NBA, Stephen Curry e LeBron James possuem um grande respeito um com o outro. Em entrevista para a revista americana GQ, o armador do Golden State Warriors relembrou que o astro do Los Angeles Lakers costumava assisti-lo jogar por Davidson no basquete universitário dos Estados Unidos. Além disso, confessou que possui uma camisa que o amigo/ídolo autografou na época.

"Eu era um segundanista na faculdade e o LeBron ia nos meus jogos", disse Curry. "Eu ainda tenho uma camisa que ele me deu. Ele assinou uma camisa para mim. A camisa está na parede da casa dos meus pais em Charlotte", completou o atleta de 33 anos.

A camisa que Curry se refere pode ser vista no quarto de criança de Stephen durante um episódio do documentário "Stephen vs. The Game", produzido pelo Facebook em 2019. Nela, LeBron James escreveu: "Para S. Curry, o melhor jogador de basquete da Carolina do Norte".

Nesta temporada, os Warriors enfrentaram os Lakers apenas uma vez até agora. No primeiro jogo do campeonato, em outubro, o time de San Francisco venceu por 121 a 114, em Los Angeles. O próximo confronto entre as franquias será no dia 12 de fevereiro, no ginásio Chase Center, casa da equipe de Curry.