Fab Melo assina com Mavericks e pode ficar na NBA

DALLAS - Dispensado pelo Memphis Grizzlies no final de agosto, Fab Melo ganhou uma nova chance para tentar disputar a temporada 2013/2014 da NBA. O Dallas Maverick anunciou que assinou um contrato com o jogador brasileiro, que deverá ser observado durante a pré-temporada para que defina se pretende utilizá-lo durante o campeonato.

Além de Fab Melo, o Mavericks também anunciou que assinou com D.J. Kennedy e Richard McConnell. Assim, a equipe passa a contar com 18 jogadores no seu elenco. Porém, como só pode ter 15 atletas durante a temporada regular, o brasileiro não necessariamente será inscrito pela equipe de Dallas na liga norte-americana de basquete. Com isso, Fab Melo poderá ser cedido ao Texas Legends, afiliado do Mavericks na D-League, a liga de desenvolvimento da NBA.

Fab Melo foi a 22ª escolha do Draft da NBA de 2012, quando assinou contrato pelo Boston Celtics. O pivô brasileiro, porém, só disputou seis partidas pelo Celtics na NBA, com 1,2 ponto e 0,5 rebote por duelo. Ele acabou indo para o Red Claws Maine, da D-League. Na liga de desenvolvimento, disputou 33 partidas, com médias de 9,8 pontos e 6 rebotes por jogo.

Posteriormente, o Celtics trocou Fab Melo por Donté Greene com o Grizzlies, que em seguida o dispensou. Agora no Mavericks, o brasileiro tentará conquistar uma vaga no elenco, mas terá a concorrência dos recém-contratados DeJuan Blair e Samuel Dalembert, entre outros pivôs, para jogar na NBA.