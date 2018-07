Fab Melo é selecionado pelo Celtics no Draft da NBA

A NBA terá mais um jogador brasileiro a partir da temporada 2012/2013. Na última quinta-feira, o pivô Fabrício Melo, conhecido como Fab Melo, foi escolhido pelo Boston Celtics na 22.ª posição do Draft - seleção de jovens jogadores pelas equipes da liga. Ele se juntará a Leandrinho, Nenê, Anderson Varejão e Tiago Splitter no principal campeonato de basquete do mundo.

O jogador de 22 anos se destacou por Syracuse na última temporada com seu estilo de jogo físico e defensivo, ambas características apreciadas pelo técnico do Boston Celtics, Doc Rivers. Fab Melo teve médias de 7,8 pontos, 5,8 rebotes e 2,9 tocos e só não foi mais longe com sua universidade por problemas acadêmicos, que acabaram o deixando de fora da fase final da NCAA, a liga universitária norte-americana.

"Precisamos ensiná-lo o jeito do Celtics. Para nós, pegar um jogador de mais de 2m10 nesta altura do Draft foi uma boa escolha", disse Doc Rivers. "É isso mesmo, sou um Celtic! Me sinto muito bem. É hora de celebrar com a família", comentou Fab Melo, em sua página no Twitter.

No entanto, o outro jogador brasileiro inscrito no Draft não teve motivos para comemorar. O armador Scott Machado, de 22 anos, não foi escolhido em nenhuma das 60 posições e agora precisará mostrar seu valor durante os treinos antes do início da temporada para conquistar uma vaga na NBA.

O jogador atuou no último ano do basquete universitário pela modesta Iona, mas se destacou mesmo assim. Ele teve médias de 13,6 pontos, 5 rebotes e 9,9 assistências por partida e por isso havia sido especulado que fosse selecionado na segunda rodada deste Draft.

Como era esperado, a primeira escolha, feita pelo New Orleans Hornets, ficou com o ala/pivô Anthony Davis, destaque da Universidade de Kentucky, campeã da última temporada. Na segunda posição, o Charlotte Bobcats selecionou o ala Michael Kidd-Gilchrist, enquanto o armador Bradley Beal foi o terceiro escolhido, pelo Washington Wizards, time do brasileiro Nenê.