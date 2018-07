Fab Melo é trocado pelo Boston Celtics e vai para o Memphis Grizzlies

BOSTON - O brasileiro Fab Melo terá casa nova na NBA a partir da próxima temporada. O pivô de 23 anos disputará sua segunda temporada na liga norte-americana de basquete pelo Memphis Grizzlies, após ser trocado pelo Boston Celtics, onde atuou em 2012/2013. O Celtics enviou o jogador e uma quantia - não revelada - em dinheiro e recebeu o ala Donte Greene do Grizzlies.

No time de Memphis, Fab Melo deve encontrar mais dificuldade para atuar, já que o Grizzlies tem justamente no garrafão sua principal arma, com o jogo físico de Zach Randolph e Marc Gasol, que levou o time à final da Conferência Oeste na última temporada, na qual perdeu para o San Antonio Spurs. A equipe ainda adquiriu Kosta Koufos, que deve ter mais minutos em quadra que o brasileiro.

Na temporada 2013/2014, Fab Melo poderia ter mais espaço no Boston Celtics. Se nos últimos anos a equipe teve nomes como Kevin Garnett, Ray Allen e Paul Pierce, vive hoje fase de reconstrução e deve dar chances para jovem valores. No entanto, a má exibição do brasileiro durante a Summer League - parte da pré-temporada da liga norte-americana de basquete, em que as equipes testam jogadores - pesou para que ele fosse trocado.

Escolhido no Draft de 2012/2013 pelo próprio Boston Celtics, Fab Melo disputou apenas seis jogos na última temporada, com médias de seis minutos em quadra, 1,2 pontos e 0,5 rebotes. Ele passou boa parte do ano na D-League, espécie de liga inferior da NBA. Lá, atuou em 33 jogos pelo Maine Red Claws, com médias de 9,8 pontos, 6 rebotes e 3,1 tocos, em 26,2 minutos por jogo.

Fab Melo é um dos cinco brasileiros garantidos na NBA para a próxima temporada, ao lado de Nenê, do Washington Wizards, Tiago Splitter, do San Antonio Spurs, Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, e Vitor Faverani, recém-contratado pelo Boston Celtics. Leandrinho e Scott Machado estão sem contrato e a permanência deles na liga ainda é incerta. Entre os selecionados no último Draft, Lucas Bebê, escolhido pelo Atlanta Hawks, ficará mais um ano na Espanha, assim como Raulzinho, selecionado pelo Celtics e trocado para o Utah Jazz, que também deve seguir na Europa.