Familiares se recusam a revelar condição do jogador Lamar Odom

A condição de Odom, aliás, é um verdadeiro mistério. Até o momento, nem o hospital e nem a NBA se pronunciaram sobre o assunto. Inicialmente, o estado foi resumido como "grave". Sua avó, Florence Odom, se recusou a dar qualquer detalhe e alegou estar aflita com as especulações que vem acompanhando na imprensa. O pai, Joe, também refutou comentar o assunto ao afirmar que as informações são confidenciais.

O único que visitou o jogador até o momento e deu algum detalhe sobre seu estado de saúde foi o reverendo Jesse Jackson. Ainda assim, o religioso limitou-se a dizer que Odom respirava por aparelhos.

Em meio ao mistério, a polícia também tenta entender melhor o que aconteceu na noite de terça-feira e, por isso, revelou nesta quinta que vai reconstruir a visita de Odom ao bordel em que foi encontrado, e onde gastou US$ 75 mil (cerca de R$ 285 mil). "Vamos olhar toda a situação, como ele, de fato, chegou onde está agora", disse a xerife do condado de County, Sharon Wherly.

Odom foi encontrado desacordado no bordel Love Ranch, onde estava festejando por cerca de três dias, segundo relatos. Ele tinha substâncias líquidas saindo da boca e do nariz. De acordo com os presentes, o jogador teria ingerido uma erva com o mesmo efeito do Viagra e usado drogas.