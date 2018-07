Faried brilha e time de Barkley vence jogo de novatos

Kenneth Faried foi o principal destaque do triunfo da equipe dirigida por Barkley e acabou sendo eleito o MVP da partida. O ala do Denver Nuggets foi o cestinha da partida com 40 pontos e ainda conquistou 10 rebotes. O ala/pivô canadense Tristan Thompson, com 20 pontos e 10 rebotes, do Cleveland Cavaliers, e o armador Isaiah Thomas, com 18 pontos e 10 assistências, do Sacramento Kings, foram os outros destaques da equipe vencedora.

Dois jogadores do Cleveland Cavaliers brilharam pelo Team Shaq. Kyrie Irving foi o principal anotador da equipe, com 32 pontos, nove a mais do que Dion Waiters. O Team Chuck dominou o duelo desde os primeiros minutos e terminou o primeiro tempo com uma vantagem de 24 pontos (90 a 66). Assim, não teve dificuldades para garantir o triunfo.

Também na noite de sexta-feira, no Jogo das Celebridades, quem se deu melhor foi a equipe da Conferência Leste, dirigida por Russel Westbrook, que venceu o time da Conferência Oeste, comandada por James Harden, por 58 a 35. O velocista jamaicano Usain Bolt, bicampeão olímpico dos 100 e 200 metros, deu uma bela enterrada na partida, mas viu a sua equipe ser derrotada.

O jogo, disputado em tom descontraído contou com a participação de várias personalidades, como Clyde Drexler e Dikembe Mutombo, ex-jogadores da NBA, além de Arne Duncan, secretário de Educação dos Estados Unidos. O comediante Kevin Hart, que atuou pela equipe da Conferência Leste, foi eleito o MVP do duelo pelo segundo ano seguido.

O All-Star Weekend da NBA prossegue neste sábado com a realização do Concurso de Enterradas, do Desafio de Habilidades, da Disputa de Arremessos de Três Pontos e do Torneio de Arremessos por Equipes. No domingo, será disputado o Jogo das Estrelas entre as equipes das Conferências Leste e Oeste.