Federação finalmente marca quinto jogo da final do Paulista

SÃO PAULO - Finalmente a Federação Paulista de Basquete conseguiu agendar um jogo para uma data em que não haverá programação do NBB. Na semana passada, a entidade mudou a data do quinto e último jogo da final, marcando-o justamente para um dia em que havia rodada do NBB. A nova data agora é 12 de dezembro, a próxima quarta-feira, às 20h. A partida será no Ginásio Henrique Villaboim, no Esporte Clube Pinheiros (Rua Hans Nobling, sem número).

A ESPN Brasil anuncia que transmitirá a partida.

O presidente da Federação Paulista, Toni Chakmati, diz que o imbróglio se deu devido aos outros campeonatos. "Não é possível fazer o Campeonato Paulista correndo junto com o NBB. Tivemos este ano Sul-Americano pra lá, Sul-Americano pra cá, Jogos Abertos...E o NBB não quis de jeito nenhum adiar seus jogos, e aí ficou nesse lenga-lenga".

Chakmati pretende travar uma luta de braço com o NBB, para que o campeonato nacional se inicie em dezembro, a fim de que não haja conflito de datas. "Ano que vem vou bater o pé. Vou querer o Paulista até o dia 5 de dezembro. O Paulista vai de agosto até o início de dezembro, como sempre foi. Essa situação ocorre porque os estados que não fazem basquete, como Brasília e Rio, querem que o NBB comece o quanto antes. O negócio deles é matar o Paulista, mas eu não vou deixar".