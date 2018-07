Felício e Huertas estão confirmados no início da temporada da NBA

Tanto Felício quanto Huertas assinaram contratos não garantidos com suas equipes. Desta forma, as franquias podem dispensá-los sem ter que pagar a totalidade do valor previsto no vínculo, somente os dias trabalhados. Por isso, existia a possibilidade de eles não serem incluídos no elenco para o início da temporada, mas este temor chegou ao fim nesta segunda-feira.

Felício foi confirmado na lista do Chicago Bulls apesar de ter sido discreto na pré-temporada. Em cinco partidas, anotou médias de 3,2 pontos e 3,2 rebotes em 8,8 minutos em quadra, o suficiente para que o jovem de 23 anos fosse incluído entre os 15 do elenco para o início da competição.

"Estou ainda mais feliz do que quando recebi a notícia de que assinaria o contrato. É o meu melhor sonho se realizando e muita gente fez parte disso. Tenho que agradecer muito à minha família, meus amigos, meus agentes, aos fãs e a todos aqui no Chicago, porque me deram condições de aprender e mostrar o meu basquete. Esse é um dia especial na minha vida e vou dar o meu máximo para corresponder ao investimento que a franquia está fazendo em mim", declarou.

Huertas também segue sem vínculo garantido, mas recebeu a confirmação de que integrará o elenco do Lakers no início da temporada após a dispensa Jabari Brown, o que reduziu o plantel californiano a 15 atletas. O veterano armador de 32 anos assegurou sua vaga com as convincentes atuações na pré-temporada, na qual teve médias de seis pontos e seis assistências em 17,8 minutos em quadra, nas três partidas em que atuou.

Além de Huertas e Felício, o armador Raulzinho, do Utah Jazz, é mais um calouro brasileiro na temporada. Os outros atletas do País na NBA para 2015/2016 são: Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Bruno Caboclo e Lucas Bebê (Toronto Raptors), Leandrinho (Golden State Warriors), Nenê (Washington Wizards) e Tiago Splitter (Atlanta Hawks).