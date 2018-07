Felício vai bem no garrafão, mas não evita derrota dos Bulls para os Hornets

O brasileiro Cristiano Felício se destacou no garrafão, mas não conseguiu evitar a derrota do Chicago Bulls na noite de segunda-feira, pela pré-temporada da NBA. Após vencer os três confrontos anteriores, o Bulls perdeu, em casa, para o Charlotte Hornets por 108 a 104, em duelo definido apenas na prorrogação.

Ninguém pegou mais rebotes nesse duelo amistoso do que Felício. O brasileiro obteve 12 nos 30 minutos em que permaneceu em quadra. Além disso, anotou oito pontos e deu uma assistência pelos Bulls. Jimmy Butler foi o cestinha da partida com 15 pontos.

Nos Hornets, o jogo coletivo funcionou bem, com 14 dos 15 jogadores utilizados tendo anotado pontos. Marco Belinelli e Frank Kaminsky III foram os principais destaques do time com 14 pontos cada.

Em Salt Lake City, o Utah Jazz aproveitou os vários desfalques do Los Angeles Clippers para massacrá-lo por 104 a 78. O brasileiro Raulzinho ficou em quadra por 23 minutos, com sete pontos, uma assistência e um rebote. Rudy Gobert foi o cestinha da partida com 17 pontos e ainda obteve dez rebotes.

Os Clippers não utilizaram Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan. Austin Rivers liderou a produção ofensiva do time de Los Angeles com 15 pontos, enquanto Brandon Bass acumulou 12 pontos e dez rebotes.

Também na noite de segunda, o Detroit Pistons superou o Milwaukee Bucks por 102 a 78, em casa, com 23 pontos de Kentavious Caldwell-Pope, obtendo a terceira vitória consecutiva. Já o Boston Celtics obteve o quinto triunfo consecutivo na pré-temporada ao derrotar o Brooklyn Nets por 120 a 99, em casa.