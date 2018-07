Festa da NBB terá relógio para atletas que classificaram o Brasil para Londres

SÃO PAULO - As comemorações pela classificação do basquete brasileiro para os Jogos Olímpicos de Londres ainda não acabaram. Nesta quinta, alguns dos atletas que participaram da vitoriosa campanha receberão um relógio com a marca do Novo Basquete Brasil.

Guilherme Giovannoni, Caio Torres, Marcelinho Machado, Vitor Benite, Marquinhos, Nezinho e Alex Garcia estarão na festa de abertura da 4ª temporada do campeonato nacional, que será realizada no Clube de Regatas do Flamengo, e ganharão o Citizen NBB, modelo que homenageia a liga de basquete.

"Esse é um pequeno agradecimento da Citizen a esses heróis, que terão pela frente a missão de enfrentar outras grandes equipes", afirma Satoshi Ikeyama, diretor da empresa no Brasil. Além do executivo, estarão presentes diretores da Confederação Brasileira de Basquete, atletas das 16 equipes participantes e patrocinadores.

A quarta edição do NBB será disputada por: Araraquara, Itabom/Bauru, Uniceub/BRB/Brasília, Flamengo, Vivo/Franca, Cia. Do Terno/Romaço/Joinville, Winner/Limeira, Minas Tênis Clube, Paulistano/Unimed, Pinheiros/SKY, São José/Unimed/Vinac, Unitri/Universo, Vila Velha/Garoto/BMG, Vitória Basquete/CECRE e as duas equipes estreantes Liga Sorocabana de Basquete e Tijuca Tênis Clube.