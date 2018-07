Festa pelo titulo do Spurs toma ruas de San Antonio

Milhares de torcedores estiveram ao longo da margem do rio River Walk, por onde os campeões desfilaram em um barco. Mesmo com a conquista do quinto título desde 1999, os jogadores celebravam como se fosse o primeiro. Até os mais experientes, como Tim Duncan, presente nas cinco conquistas, Manu Ginóbili e Tony Parker, que estiveram em quatro delas.

Os três foram os mais aplaudidos pela torcida e destacaram a força do grupo. "Nós somos uma família", comentou Duncan. "Nós somos um grupo muito unido. Muito forte. Vou levar esses caras comigo para o resto da vida", apontou Ginóbili. "Sinceramente? Esse é o melhor time que eu joguei durante todos esses anos de Spurs", exaltou Parker.

Outro dos mais exaltados pela torcida foi o técnico Gregg Popovich, comandante do Spurs em todas as conquistas e principal responsável pelo estilo de jogo de um time que sabe se reinventar a cada ano. "A gente deve isso tudo ao Pop (Popovich). Foi ele que fez com que jogássemos um grande basquete na hora certa", comentou Ginóbili.

Apesar de toda experiência do técnico e dos três pilares da equipe, o MVP (jogador mais valioso) da decisão foi outra peça do Spurs, bem mais jovem. O ala Kawhi Leonard, de 22 anos, dominou a série a partir do jogo 3, quando o time arrancou para o título, sendo responsável por uma ótima defesa em LeBron James e muitos pontos no ataque.

"Ainda estou assimilando, mas seguirei desfrutando durante todo o verão", declarou. "Ainda não dormi muito. Estou tratando de aproveitar o momento. Foi difícil dormir tranquilo. Achei que ia conseguir dormir logo que ganhamos, mas sigo celebrando. ''Vamos Spurs, vamos''", disse, entoando o canto da torcida.