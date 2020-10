Fiba anuncia 'bolha' para disputa das Eliminatórias da Copa América de basquete

A Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) anunciou nesta quinta-feira que os próximos jogos das Eliminatórias da Copa América de 2022 serão disputados dentro de uma "bolha" sanitária, a exemplo de outras competições recentes, como a NBA. A "janela" de partidas das seleções masculinas acontecerá entre 27 de novembro e 1º de dezembro.

"Levando em consideração os protocolos de saúde devido à pandemia de covid-19, a Fiba decidiu retornar à competição em um formato de 'bolha', que permite um ambiente mais controlado e seguro para as equipes competirem. Este formato também facilitará a implementação do protocolo sanitário governamental exigido por muitos países da região das Américas", informou a federação.

A "bolha" será constituída em três sedes, que vão receber os jogos da fase de grupos. Uma delas será Buenos Aires, com partidas dos Grupos A e B. A capital argentina vai receber os jogos do próprio país, além do Brasil, Chile, Colômbia, Venezuela, Panamá, Paraguai e Uruguai.

Na República Dominicana, a cidade de Punta Cana será a sede do Grupo C, com jogos envolvendo Canadá, Cuba, Ilhas Virgens e o país anfitrião. A Fiba ainda não definiu qual será a sede do Grupo D. Este local vai receber as partidas de Estados Unidos, Bahamas, México e Porto Rico.

"É uma honra voltar a jogar e permitir a competição em todo o mundo. Nossas federações nacionais e todo o mundo do basquete precisam competir. Então, juntos, continuamos a desenvolver e promover o nosso jogo. O próximo período de classificação para a Copa América será lembrado como o reinício do nosso jogo e estamos extremamente felizes e entusiasmados com as possibilidades", declarou Carlos Alves, diretor executivo para a Fiba Américas.

Antes do início da pandemia do novo coronavírus, o Brasil entrou em quadra duas vezes no início das Eliminatórias, ainda em fevereiro, e venceu seus dois jogos, ambos contra o Uruguai. Assim, a seleção nacional divide a liderança do Grupo B com o Panamá.

As datas dos jogos da sequência da competição ainda serão anunciadas pela Fiba em breve. Os três primeiros colocados de cada chave vão garantir a vaga para a disputa da Copa América, em 2022.